"جهنم على الأرض"... قناة عبرية تتحدث عن اليوم الأول لحرب أكتوبر

قارنت قناة عبرية بين الواقع الحقيقي قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، وما بعدها مباشرة.

وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، مقتطفات صغيرة من اللحظات الأولى لحرب أكتوبر 73، في مقارنة للفترة التي سبقت الحرب وما بعدها مباشرة، نتيجة لمجريات الحرب نفسها.

وأفادت القناة العبرية بأنه بمناسبة مرور 46 عاما على حرب أكتوبر 73، فإن الواقع الذي سبق السادس من أكتوبر يختلف كثيرا عن اليوم التالي له، واصفة هذا الواقع بأنه "جحيم مؤلم جدا".

وأوردت القناة أن تسجيلات الجنود الذي كانوا على خط بارليف على الجانب الشرقي لقناة السويس، كانوا يقضون وقتا طيبا وممتعا، حيث وصفه بـ"وقت من السماء على الأرض"، ولم يؤمنوا أبدا بأنه سيصبح "جهنم على الأرض".

وأكدت القناة العبرية أن القيادات الإسرائيلية أبلغوا جنودهم أنه بإمكانهم جلب ملابس السباحة ومعدات الصيد وقراءة الكتب، وبأنهم سينعمون بالجنة على الأرض، ولكنهم عاشوا الجهنم على الأرض في السادس من أكتوبر 73.