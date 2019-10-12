الجزائر... المحامون في الشارع مجددا

أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين بالجزائر العاصمة يوم 24 أكتوبر 2019 لمساندة معتقلي الرأي والتنديد بالاعتقالات والتضييق على الحريات.

وجاء في بيان للمجلس "يندد المجلس بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل.

وندد البيان بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، واعتبرها خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجزائر.

ودعا المجلس القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة، أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم.

وطالب المجلس بسحب قانون المحروقات "المثير للجدل" ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية.

كما ندد بجميع أشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة.