الجزائر... المحامون في الشارع مجددا

وجاء في بيان للمجلس "يندد المجلس بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل.
المحامون في الشارع مجددا#الحراك_الشعبي pic.twitter.com/eIl3x334NF— Amel TOUALBIA (@el__amel) October 12, 2019
وندد البيان بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، واعتبرها خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الجزائر.
ودعا المجلس القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة، أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم.
المحامون يعودون للشارع https://t.co/vH0YuaJLs9 pic.twitter.com/IDzf3GPj53— سبق برس (@SabqpressAlg) October 12, 2019
وطالب المجلس بسحب قانون المحروقات "المثير للجدل" ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية.
كما ندد بجميع أشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة.
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