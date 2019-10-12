رسالة من الرئيس الإماراتي إلى ملك إسبانيا

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى ملك إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب السادس.

وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشيس بيرث كستخون.

وفى الثانى عشر من أكتوبر من كل عام تحتفل إسبانيا بيوم العيد الوطنى لها، أو يوم البيلار، الذى يعود للعام 1492، ذكرى انطلاق كريستوفر كولومبوس من إسبانيا بحرا لاكتشاف أمريكا، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التاريخ عيدا وطنيا للمملكة الإسبانية، كرّست معه مرحلة جديدة من العلاقات الحضارية والثقافية بين قارتين بعيدتين.