مصادر إعلامية: وزير خارجية لبنان تعرض لضغوط عربية لمنع خطابه بشأن سوريا

كشفت مصادر إعلامية لبنانية أن إلقاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خطابا أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة طالب خلاله إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية بعد ثماني سنوات من الإقصاء السياسي لها جاء بعد تعنت وإصرار لبناني.

وبهذا الصدد، كشف مراسل قناة "الجديد" اللبنانية تفاصيل جديدة بشأن خطاب جبران باسيل الأخير والذي ألقاه رغما عن طلبات دول عربية عدم قيامه بذلك.

وبحسب المراسل، شهد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية محاولة عدد من وزراء الخارجية العرب ثني وزير الخارجية جبران باسيل عن القاء كلمته في الجلسة العلنية والإكتفاء بتلاوته في الجلسة مغلقة، واقتصار الجلسة العلنية على البيان المتفق عليه. إلا أن باسيل رفض ذلك ولوّح بالانسحاب من الجلسة والحديث إلى وسائل الإعلام.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية.