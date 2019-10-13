تركيا: الدول العربية منزعجة من عملية "نبع السلام" التركية

أعلنت تركيا موقفا رسميا شديد اللهجة بشأن البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية الطارئ الخاص بالعملية العسكرية التركية ضد الأكراد شمالي سوريا.

وغرد رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "عن إدانة أنقرة بأشد العبارات للبيان الصادر أمس السبت والذي وصف عمليتها الجديدة "نبع السلام" بالاحتلال".

I strongly condemn the Arab League for mischaracterizing Turkey’s counter-terrorism operation in northeastern Syria as an “invasion” in a statement issued earlier today. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 12, 2019

وأضاف ألتون "الدول العربية غير مرتاحة من دفاع تركيا عن حقوق الفلسطينيين، ومن اعتراضها لتسليم مدينة القدس إلى المحتلين، ومن تسميتها للأمور كما هي، بما فيها انقلابات واغتيالات وقصف المدنيين في اليمن".

واعتبر ألتون أن "هذه الدول لا يحق لها التحدث نيابة عن العالم العربي التي لا تهتم إطلاقا باحتلال "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي لمناطق غالبية سكانها من العرب وقيامه بتهجير المدنيين العرب من أراضيهم وتدمير قوى عربية".

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية وأدان البيان العملية التركية معتبرين إياها عدوانا واحتلالا لأراضي دولة عربية.