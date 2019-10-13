مسؤول أمريكي: قواتنا المعرضة لخطر "العزلة" في سوريا قد تصطدم بقوات مدعومة من تركيا

قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" يمكن أن تشتبك مع القوات التي تدعمها تركيا.

وحسب "أسوشيتد برس" قال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" قد تتصادم مع القوات المدعومة من تركيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن الوضع في شمال شرق سوريا "يتدهور بسرعة" مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض.

وقال المسؤول اليوم الأحد إن التطور يزيد بسرعة من خطر المواجهة بين القوات المدعومة من تركيا والقوات الأمريكية في المنطقة.

وتحدث المسؤول إلى وكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يسمح لهم بإحاطة الصحفيين.

Asked about potential of ISIS fighters escaping following withdrawal of U.S. troops from northern Syria, Pres. Trump says, "Well, they're going to be escaping to Europe. That's where they want to go. They want to go back to their homes." https://t.co/wdLmYKKuYY pic.twitter.com/6Em11AVSS2 — ABC News (@ABC) October 9, 2019

وقال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في شمال سوريا ستنسحب قبل الهجوم التركي.

ومنذ يوم السبت، تحرك المقاتلون المدعومون من تركيا تحت غطاء غارات جوية تركية باتجاه مدينة عين عيسى، وهي مدينة إدارية للقوات التي يقودها الأكراد وحيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية.

وقال المسؤول إن القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد لم يعودوا يسيطرون على خطوط الاتصال الأرضية وليس لديهم سيطرة على الطائرات التركية.