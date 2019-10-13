عشائر الحسكة العربية تطالب أبناءها بالانشقاق عن "قسد" والانضمام للجيش السوري

مضيفاً أن المشاركين في التجمعين من العشائر العربية طالبوا الجميع بالمبادرة برفع علم الجمهورية العربية السورية على كامل الجغرافيا السورية بما وصولا إلى الحدود الشمالية ليكون رادعاً لتركيا من الدخول إلى الأراضي السورية واحتلالها.
وفي بيان رسمي لهم، أدان مجلس قبيلة طي العربية وأبناء العشائر العربية "العدوان التركي على مناطقهم ومدنهم والذي أدى لتدمير الأبنية السكنية والبنى التحتية وإلى استشهاد عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ بمباركة أمريكية خالصة".
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
- المئات من أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة ينددون "بالعدوان التركي على أراضي المحافظة© Sputnik . ATTIA ALATTIA
وكان العشرات من أبناء العشائر العربية والكردية انشقوا عن تنظيم "قسد" وفروا من مواقع الاشتباكات بريف رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، إلى المناطق الآمنة، حيث وصل عدد كبير منهم إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي.
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