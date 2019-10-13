Widgets Magazine
تسجيل
15:41 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    فتيات من كتيبة النساء التابعة لوحدات حماية المرأة الكردية، يشاركن في عرض عسكري مخصص للتدمير الكامل لبقايا تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) شرق سوريا، الحسكة 27 مارس/ آذار 2019

    السعودية ترد على سؤال: هل تدعم الأكراد في معاركها ضد الجيش التركي؟

    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    ردت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، على سؤال حول إمكانية دعمها الأكراد في معاركها ضد الجيش التركي.

    وقال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية، من بينها "سبوتنيك": "أصدرت المملكة بيانا تدين فيه العملية التركية والعدوان على سوريا، والتقى وزراء الخارجية العرب أمس وأصدروا قرارا يدين الهجوم، ودعونا لانسحاب القوات التركية من سوريا، ودعونا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وضمان عدم استمرار هذا العدوان وهذه العملية في الأراضي العربية".

    أما عن فكرة الانسحاب الأمريكي قبل العملية التركية، فقال الوزير السعودي: "لا أصف بذلك بمثابة التخلي عن الحلفاء، أعتقد أننا ما زلنا نعمل مع القوات الكردية في الشمال الشرقي في سوريا، ونحن من نقرر ما يجب أن تسير عليه سياستنا".

    البيت الأبيض
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    بالصور... تجمع أمام البيت الأبيض يتهم ترامب بالتخلي عن الأكراد
    وتابع "من المفترض بالنسبة لنا أن نجلس ونضع النهج الصحيح، ونحدد ما هو النهج الخاطئ، ونحن حاليا في مشاورات مغلقة مع أصدقائنا في واشنطن".

    واستمر "نجري مشاورات مغلقة مع أصدقائنا، والأشخاص الذين ندعمهم في سوريا، ونبحث عن أفضل طريقة للحل".

    ورفض الجبير التعليق على تصريحات القيادات الأكراد بأن هناك مسؤولية أخلاقية في أن يحظى الأكراد بحماية الحلفاء في إشارة إلى السعودية وأمريكا.

    وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشائه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

    وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ قد أعلن أنه لا يؤيد التوغل التركي في شمال ​سوريا​ لكنه ترك الباب مفتوحا لمهاجمة حلفائه الأكراد.

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

    وأدعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

    انظر أيضا:

    مصادر كردية لـ "سبوتنيك": طائرات التحالف الأمريكي تبدأ طلعات استطلاعية شمالي سوريا
    الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يطرحون قرار عقوبات على تركيا ردا على هجومها على القوات الكردية
    الدفاع التركية تعلن تحييد 415 مسلحا من الفصائل الكردية ضمن عمليتها العسكرية شمالي سوريا
    الإدارة الكردية في سوريا: نزوح ما يقرب من 200 ألف بسبب "نبع السلام"
    من هي المهندسة الكردية التي نادت بوحدة سوريا وأعدمت اليوم في "كمين"
    الكلمات الدلالية:
    عادل الجبير, قوات سوريا الديمقراطية, أخبار الأكراد, دعم الأكراد, الأكراد, سوريا, سورية, أمريكا, تركيا, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الخريف قصير ولا يمكن التنبؤ به في سيبيريا. يقدّر سكان هذه المنطقة الكبيرة هذا الموسم الذي تكون فيه الطبيعة مذهلة بشكل خاص.
    جميع ألوان الخريف في سيبيريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك