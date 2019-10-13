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16:10 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المستوطنات في الضفة الغربية

    فلسطين تدين اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب وشرق بيت لحم

    © AFP 2019 / Menahem KAHANA
    العالم العربي
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    أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إعلان السلطات الإسرائيلية اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات القائمة في جنوب وشرق بيت لحم بالضفة الغربية، مطالبة مجلس الأمن بسرعة تفعيل نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

    ونددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بمصادرة قوات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطاني جديدة.

    الضفة الغربية
    © AFP 2019 / Abbas Momani
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    واعتبر الخارجية أن "هذه التدابير الاستعمارية تندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية إلى كنتونات مفصولة بعضها عن بعض ومرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تعميق المد الاستيطاني باتجاه الأغوار في الشرق، ومحو الخط الأخضر من الجهة الغربية".

    كما دانت، بحسب وكالة "وفا"، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، لافتة إلى قيام مجموعة من المستوطنين صباح اليوم بـ"الاعتداء على المسن السبعيني فضل حمدان عندما تصدى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم"، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجميع دول العالم بالتعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الإرهابية.

    وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال وأذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، الأمر الذي يستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه شعبنا، والقيام بالتزاماتها لحل الصراعات بالطرق السياسية. وعليه تطالب الوزارة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334".

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    الكلمات الدلالية:
    المستوطنات, إسرائيل, فلسطين
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