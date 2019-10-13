إجلاء القوات الأمريكية من قاعدة "الجلبية" في الرقة

أعلن التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، عن إجلاء القوات الأمريكية من قاعدة "الجبلية" في شمالي محافظة الرقة في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب حوالي 1000 جندي أمريكي آخرين من سوريا.

وقال إسبر إن مباحثاته ليل أمس مع الرئيس دونالد ترامب وباقي مسؤولي الأمن القومي خلصت إلى توجيه ترامب بسحب القوات من شمال سوريا بشكل "سريع وآمن"، مؤكدا على أنه "من حق تلك القوات الدفاع عن نفسها والرد إذا اقتضت الضرورة".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".