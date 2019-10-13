الجيش اليمني يعلن مقتل قادة ميدانيين من "أنصار الله" قرب الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل قادة ميدانيين في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور علب في الجيش العميد ياسر مجلي، قوله إن "الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم"، وأكد مقتل القيادي والمشرف على العمليات الحربية في مديرية باقم، أبو حمزة الحوثي، وقيادات أخرى بينها أبو طارق الوجيه وأبو عبد الملك السفياني، وأسر اثنين آخرين، وعشرات في مواقع أخرى، واستعادة كمية من الأسلحة خلال العملية.

في السياق، ذكر الجيش أن قواته أحبطت بإسناد من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي ، محاولة تسلل للحوثيين في مديرية باقم شمال صعدة.

ووفقاً لوكالة "سبأ"، قال قائد محور آزال العميد كنان الأحصب، إن "القوات أحبطت محاولة التفاف وتسلل نفذتها مجاميع كبيرة من الحوثيين على عدة محاور في مديرية باقم".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات"، مشيراً إلى "سماع شكاوى انهيار المعنويات بعد فشل محاولة الهجوم والالتفاف".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.