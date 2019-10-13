خامنئي: انتهاء الحرب في اليمن سيكون له تبعات إيجابية في المنطقة

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له تبعات إيجابية في المنطقة.