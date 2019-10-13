بالفيديو والصور... السيسي يعلن عن اجتماع مرتقب مع أبي أحمد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمّها الجيش المصري وبثّها التلفزيون الرسمي "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقي في موسكو حتى نتحدث في الموضوع (أزمة السد) ونتحرك للأمام حتى نحل هذه المسألة بشكل أو بأخر".

ومن المتوقع حضور العديد من قادة الدول الأفريقية للقمة الروسية-الأفريقية، والمقرر انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة سد النهضة، الذي بدأت أعماله في أبريل/نيسان 2011 بكلفة 4 مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملئ وتشغيل خزان السد.

وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

#عاجل #السيسي: هناك لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا في موسكو للحديث حول سد النهضة#ON_E — ON E (@ONENT) October 13, 2019

وكان قادة مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل الى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.