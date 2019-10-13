تونس: نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية بلغت 57.8 بالمائة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أن النسبة العامة للمشاركة في عملية الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغت 57.8 بالمائة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته أحدى مؤسسات سير الأراء وتم الإعلان عنه مساء اليوم فقد أظهر فوز المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حيث تحصل على 72.3 % بالمائة من الأصوات فيما تحصل منافسه نبيل القروي على 27.47 بالمائة من الأصوات.

واقتراع اليوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو/ تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع. وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد تحول البلاد إلى الديمقراطية الذي بدأ في 2011.