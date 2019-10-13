استطلاع: المرشح الرئاسي قيس سعيد يحقق نسبة 76% من أصوات الناخبين التونسيين

كشفت استطلاع رأي، أن المرشح الرئاسي قيس سعيد حقق نسبة 76% من أصوات الناخبين التونسيين، حتى الآن.

وقال التلفزيون الرسمي في تونس، إن شركة سيجما منحت المرشح سعيد قيس فوزا كاسحا بنسبة 76.9% في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأضافت: "حصل منافسه قطب الإعلام نبيل القروي على 23.1 بالمئة وفقا لأرقام استطلاع نتائج جولة الإعادة في الانتخابات التونسية".

واقتراع اليوم الأحد هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو/ تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع. وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد تحول البلاد إلى الديمقراطية الذي بدأ في 2011.