أول تعليق من قيس سعيد عقب إظهار استطلاعات الرأي فوزه برئاسة تونس

علق قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، على أنباء تصدره استطلاعات الرأي التي أشارت إلى حصوله على نحو 77% من الأصوات في جولة لإعادة.

وغرد سعيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. رب يسر وأعن".

وقال التلفزيون الرسمي في تونس، إن شركة "سيجما" منحت المرشح سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9% في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ضد منافسه قطب الإعلام نبيل القروي.

ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى.

ربّ يسّر وأعن. — الأستاذ قيس سعيد Kais Saied (@KaisSaiid) October 13, 2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أن النسبة العامة للمشاركة في عملية الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغت 57.8 بالمائة.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة، ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو/ تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع.