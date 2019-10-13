نبيل القروي: الإفراج عني قبل 48 ساعة من الاقتراع لم يوفر فرصا متكافئة في الانتخابات

قال المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، إن تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع ، مضيفا: "تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين".

وتابع، اليوم الأحد: "تجاوزات تمثلت بالاعتداء على حملتي وقعت اليوم خلال الاقتراع".

نبيل القروي: تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عني قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 13, 2019

كشفت استطلاع رأي، أن المرشح الرئاسي قيس سعيد حقق نسبة 76 % من أصوات الناخبين التونسيين، حتى الآن.

وقال التلفزيون الرسمي في تونس، إن شركة سيجما منحت المرشح سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9 في الانتخابات الرئاسية.

واقتراع، اليوم الأحد، هو ثالث انتخابات في تونس خلال خمسة أسابيع إذ يأتي بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول وبعد الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع.

وحصل سعيد في الجولة الأولى على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما حصل القروي على 15.6 بالمئة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو/ تموز عن 92 عاما أدت لتبكير موعد الاقتراع. وكان الراحل أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد تحول البلاد إلى الديمقراطية الذي بدأ في 2011.