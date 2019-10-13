الجيش السوري يتحرك باتجاه حقول النفط بالرقة

قال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدات من الجيش السوري انطلقت باتجاه مدينة الرقة وحقول النفط في ريفها للانتشار فيها، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

دمشق - سبوتنيك. وذكر المصدر أن "حقل العمر ومعمل غاز كونيكو الاستراتيجيين في ريف دير الزور هما من ضمن الاتفاق وسيقوم الجيش السوري بالانتشار فيهما أيضا".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش السوري ستنتشر أيضا في مدينة الطبقة وسد الفرات والمنصورة على ضفاف نهر الفرات بريف الرقة".

وأوضح المصدر أن "ريف القامشلي والحسكة وافقوا بالكامل على تسليم جميع المناطق للجيش السوري".

وأشار المصدر إلى أن "قوات قسد المنتشرة في القامشلي المدينة رفضت التسليم، وأن الجيش السوري أعطاهم مهلة حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد للتسليم".

يتبع...