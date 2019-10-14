القوات الأمريكية في سوريا تقع في فخ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن الجيش الأمريكي في الجمهورية العربية السورية كان محاصرًا بين القوات التركية التي تقوم بالعملية ضد القوات الكردية والجيش السوري.

وقال وزير الدفاع على قناة "فوكس نيوز": "القوات الأمريكية في فخ بين الجيش السوري الذي يتحرك شمالًا لصد الجيش التركي الذي يتحرك جنوبًا"، ووصف الوضع بأنه "فظيع".

في الوقت نفسه، أشار إسبير إلى أن الولايات المتحدة "لم تقم بالتوقيع" للقتال مع تركيا من أجل حماية الأكراد السوريين. واعترف أيضا بأن واشنطن ليس لديها ما يكفي من القوات في المنطقة لوقف الهجوم التركي.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع إن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف جندي من سوريا. كما ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر، فإن الولايات المتحدة تدرس إمكانية سحب الجزء الأكبر من القوات من سوريا في الأيام المقبلة، وقد يستغرق هذا أكثر من أسبوعين.

يوم الأحد، أفادت تقارير أن الجيش السوري سينتشر على الحدود التركية بأكملها لمساعدة الأكراد. بدأت القوات السورية بنقل القوات إلى شمال البلاد، حيث يقوم الجيش التركي بعملية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 9 أكتوبر / تشرين الأول، إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش". هاجم الطيران التركي مدينة رأس العين وعدد من المدن السورية الأخرى على حدود البلدين في نفس اليوم.

في وقت لاحق تم الإعلان عن بداية عملية برية. يوم السبت، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي والمعارضة المسلحة السورية سيطروا على رأس العين، وفي يوم الأحد، أبلغت "الأناضول" عن سيطرتهم على مدينة تل أبيض.