رفع العلم السوري على المؤسسات الحكومية في الحسكة والقامشلي

تم رفع العلم السوري، اليوم الاثنين، على المؤسسات الحكومية والمدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي ، بعد دخول الجيش السوري عدة مناطق وقرى في ريفي المحافظتين.

ودخلت، صباح اليوم، وحدات من الجيش السوري بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، فيما دخلت وحدات أخرى مدينة الطبقة وريفها ومطار الطبقة وبلدة عين عيسى وعددا كبيرا من بلدات أرياف الرقة الجنوبي الغربي والشمالي، بحسب مراسل وكالة "سانا".

وكانت قد أعلنت "سانا"، أمس الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش السوري باتجاه الشمال لمواجهة ما وصفته بـ "العدوان التركي" على الأراضي السورية، فيما كشفت مصادر مقربة من قيادة "الوحدات التركية لوكالة "سبوتنيك" عن التوصل لاتفاق على عودة التنسيق الكامل بين قيادة "الوحدات" مع الدولة السورية في كافة مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا، برعاية وضمانات روسية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".