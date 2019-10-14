بوتين والملك سلمان يعقدان قمة في الرياض

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمة ثنائية في الرياض، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات الإقليمية.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمة ثنائية في الرياض، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات الإقليمية.

هذا وذكر في وقت سابق مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.

ومن المتوقع بان يوقع الطرفين على 30 اتفاقا ومذكرة في عدة مجالات.