Widgets Magazine
تسجيل
15:38 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019

    إماراتيون: زيارة الرئيس الروسي تؤكد تقارب الرؤى والمشاركة في استقرار المنطقة

    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    زيارة فلاديمير بوتين إلى السعودية (17)
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى السعودية اليوم الاثنين، فيما يزور الإمارات العربية المتحدة غدا الثلاثاء، وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من البلدين.

    أكد كتاب سعوديون في وقت سابق لـ"سبوتنيك" أن الزيارة متعددة الأهمية سواء على مستوى الملفات المشتركة أو الملفات المضطربة في المنطقة، وهو ذاته ما أكده الخبراء من الجانب الإماراتي اليوم الاثنين لـ"سبوتنيك"، والذين شددوا على أهمية التعاون الثنائي مع موسكو بشأن العلاقات الاقتصادية أو السياسية في المنطقة.

    وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية
    وكان وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، قد أكد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

    وقال المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، إن العلاقات الإماراتية الروسية تاريخية وقائمة على روابط من الصداقة والتعاون واحترام المصالح المشتركة التي تشهد تطورا ملموسا على الأصعدة كافة.

    وأوضح المزروعي أن "هناك تعاونا بين البلدين لشراء "الوقود النووي" الروسي، وذلك في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية".

    من ناحيته، قال الكاتب الصحفي الإماراتي مساعد الزياني، إن "زيارة الرئيس الروسي للسعودية اليوم والإمارات غدا، تؤكد على مدى التفاهم والشراكة بين روسيا من جانب والإمارات والسعودية من جانب آخر".

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أوضح أن "اختيار روسيا لأكبر قوتين اقتصاديتين مؤثرتين في المنطقة يؤكد على أهمية الدولتين في التوازنات على المستوى الدولي ومستوى المنطقة".

    وأوضح الزياني أن التوافق بين روسيا والإمارات حول بعض القضايا تأكد خلال الزيارات السابقة وخاصة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأن اختلاف الرؤى حول بعض القضايا في المنطقة قد تقربه زيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات والسعودية.

    وتابع قائلا "روسيا لديها علاقات قوية مع الدول ذات الحضور في القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد أن الحضور الروسي من خلال زيارة الرئيس بوتين للإمارات والسعودية يسهم حل هذه القضايا، وأن الملف الرئيسي هو الملف الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين موسكو والبلدين، وأن الزيارة سيكون لها تأثيرها على قضايا المنطقة".

    في ذات السياق، قالت النائبة السابقة بالمجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبد الله، إن الزيارة سيكون لها أثرها على كافة الملفات المشتركة وملفات المنطقة، خاصة أن الإمارات منفتحة على كل دول العالم بنهجها التسامحي.

    وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ترى النائبة السابقة أن "الإمارات دائما تفتح ذراعيها لكل الدول العربية وغير العربية، وأن الزيارة  تؤكد على منهجية الإمارات، وأن نتائجها إيجابية على البلدين وتوطيد العلاقات بين الإمارات وروسيا، كما أنها ستنعكس على كافة الأوضاع الإقليمية والدولية".

    وشددت على أن "رؤية الإمارات تجاه ملفات المنطقة واضحة وتشدد على نبذ الإرهاب والتطرف والدفع نحو الاستقرار".

    وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد المستثمرين الروس في منشآت الأعمال بدبي بلغ 2880 مستثمرا، يمتلكون بشكل كامل أو جزئي 1958 رخصة أعمال، وأن هذه الاستثمارات تتوزع على 4 قطاعات رئيسيةـ بلغ 1391 رخصة، إلى جانب 456 رخصة للأنشطة المهنية، و23 رخصة صناعية، إضافة إلى 88 رخصة في الأنشطة السياحية.

    وفيما يتعلق بتوزيع مواقع رخص المستثمرين الروس على المناطق، تأتي منطقة بر دبي أولا بـ1033 رخصة، تليها ديرة بـ869 رخصة، إضافة إلى 55 رخصة في دبي الجديدة، ورخصة واحدة في منطقة حتا.

    كما سجلت دبي منذ 2017 حتى الآن 486 رخصة أعمال جديدة مملوكة من قِبل المستثمرين الروس.

    وبلغ عدد الرخص الجديدة المسجلة في دبي منذ بداية العام 2019 167 رخصة مقابل 134 رخصة جديدة تم تسجيلها لمستثمرين روس في عام 2018 ، أي بنمو نسبته 24.6%.

    الموضوع:
    زيارة فلاديمير بوتين إلى السعودية (17)

    انظر أيضا:

    أول رد سعودي رسمي على عرض بوتين الوساطة بين الرياض وطهران
    بوتين يكشف السبب الرئيسي لسوء العلاقات بين روسيا وأمريكا
    زيارة بوتين للمملكة العربية السعودية تنقل العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة
    وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية
    بوتين والملك سلمان يعقدان قمة في الرياض
    الكلمات الدلالية:
    زيارة, فلاديمير بوتين, الامارات, السعودية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان الإلهة الهندوسية دروغا بوجا في تشانديغاره، الهند 8 أكتوبر 2019
    بدء "نبع السلام" في سوريا وبوتين في تايغا سيبيريا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رئيس البنتاغون يعترف بأن القوات الأمريكية وقعت في فخ في سوريا
    البنتاغون: القوات الأمريكية وقعت في فخ بسوريا
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك