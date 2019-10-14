بعد توقفها بسبب الاحتجاجات… جامعة الخرطوم تقرر استئناف الدراسة

قررت جامعة الخرطوم السودانية استئناف الدراسة بجميع كلياتها في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب تجميدها بسبب الاحتجاجات.

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن مجلس عمداء جامعة الخرطوم، اتخذ القرار، في اجتماعه الاستثنائي، صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر، برئاسة مديرة الجامعة فدوى عبد الرحمن علي طه، رئيسة المجلس.

وقرر مجلس عمداء الجامعة استئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها يوم 27 أكتوبر الجاري، كما قرر المجلس بدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على أن يستمر التسجيل لمدة شهر.

مجلس عمداء جامعة الخرطوم: إستئناف الدراسة بجامعة الخرطوم يوم 27 أكتوبر الجاري، وبدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على أن يستمر التسجيل لمدة شهر#السودان #سونا pic.twitter.com/Eoz6lZ9xni — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

​ولفتت وكالة الأنباء السودانية إلى أن مجلس العمداء، فوض مديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لإسكان جميع طلاب جامعة الخرطوم بداخليات الجامعة.

وفي اعقاب اندلاع الاحتجاجات في أغلب أنحاء السودان في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي ضد الرئيس السابق عمر البشير، تقرر تجميد الدراسة بالجامعات لأجل غير مسمى.