بالصور... ولي العهد السعودي في جلسة رسمية مع الرئيس الروسي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد محادثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، حيث بحثا أوجه العلاقات بين البلدين.

وقالت الوكالة إنهما بحثا أيضا "المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه".

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

سمو #ولي_العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات.#واس pic.twitter.com/WxirUG4UC1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 14, 2019

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ شباط/ فبراير 2007. وستشهد توقيع 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.