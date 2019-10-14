صقر ولوحة فنية... الملك سلمان والرئيس الروسي يتبادلان الهدايا التذكارية (فيديو)

وقدم الملك سلمان للرئيس الروسي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية بعنوان "عطاء نجد".
🎥 #فيديو | تعرف على الهدايا المتبادلة بين #الملك_سلمان و #بوتين خلال زيارة الرئيس الروسي لـ #الرياض؟#عكاظ #عاجل #بوتين_في_الرياض— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 14, 2019
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بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى "نجم الشمال".
ويحمل الطائر اسم "ألفا"، وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، المتواجدة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في شباط/ فبراير 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.
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