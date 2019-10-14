ترامب يعلن سحب القوات الأمريكية من سوريا ولا يمانع أن تحمي دمشق الأكراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم سحب القوات الأمريكية من سوريا و أنه لا يعارض قيام الرئيس السوري بشار الأسد بالدفاع عن الأكراد في بلاده من تقدم قوات نبع السلام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر"لقد هزمت خلافة "داعش" بنسبة 100٪ (منظمة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي) وبعد ذلك سحبت قواتنا من سوريا بشكل أساسي. دع سوريا والأسد يدافعان عن تركيا ويقاتلان تركيا من أجل أرضهم. أخبرت جنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد للدفاع عن أرض عدونا؟"

وأضاف ترامب "كل من يريد مساعدة سوريا في الدفاع عن الأكراد فهذا يناسبني، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام معهم ، ونحن على بعد 7 آلاف ميل!"

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.

وأشار ترامب إلى أن"يريد بعض الناس من الولايات المتحدة أن تحمي الحدود السورية على بعد 7000 ميل ، برئاسة بشار الأسد ، عدونا. في الوقت نفسه ، فإن سوريا وأيا كان من اختاروا المساعدة ، تريد بطبيعة الحال حماية الأكراد".

Some people want the United States to protect the 7,000 mile away Border of Syria, presided over by Bashar al-Assad, our enemy. At the same time, Syria and whoever they chose to help, wants naturally to protect the Kurds.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.

هذا وأعلن الأكراد السوريون، في وقت سابق، عقد اتفاقًا مع دمشق حول نشر القوات السورية على طول الحدود مع تركيا لصد هجوم القوات التركية.