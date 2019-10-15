الحوثي يوجه طلبا للشعب السوداني

قدم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبير للدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع، لكن لفت انتباهي أسر مجموعة اليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن".

وأضاف: "عدم الالتفات إلى هؤلاء وتركهم يتعرضون للأسر والقتل اليومي خطأ مع أننا حاضرون للتشاور مع الثوار السودانيين".

لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبيرللدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع

لكن لفت انتباهي أسر مجموعةاليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن

فعدم الالتفات إلى هؤلاءوتركهم

يتعرضواللأسر والقتل اليومي خطأ

مع أنناحاضرون للتشاورمع الثوار السودانيين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 14, 2019

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ أذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

وحسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، نهاية يوليو / تموز الماضي أمر وجود القوات السودانية، التي تشارك ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب على جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأكد البرهان، في مقابلة مع التليفزيون السوداني، أن "قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي".