حرائق كبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية...صور

شهدت عدة مناطق من محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية اندلاع عدد من الحرائق الضخمة، في الوقت الذي تسعى فيه سيارات الإطفاء والأجهزة المختصة لإخماد هذه الحرائق.

شهد عدد من المناطق في ريف حمص الغربي حدوث حرائق ضخمة طالت عددا من القرى والمناطق، كقرى مرمريتا والناصرة وعين البارد ومحيطها في وادي الضارة.

وفي تصريحات لمحافظ حمص، طلال البرازي، أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت بنسبة ما بين 70 إلى 80 في المئة بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل.

النار تحاصر مرمريتا وقرى أخرى حولها ، ووصلت النار إلى المنازل ، والمقبرة إحترقت.

إلى الجهات المختصة في حمص وطرطوس واللاذقية : رجاء المؤازرة وهل هناك إمكانية لاستخدام المروحيات لأنها الوحيدة الفعالة في هكذا حرائق كبرى العالم نزحت من بيوتها

طبيعة بلادنا تحترق💔😭😭#سوريا_تحترق pic.twitter.com/y94MqVtWJD — Talia tr (@Talia_tr_) October 15, 2019

وأرجع البرازي سبب الحرائق لارتفاع درجة الحرارة والرياح الشرقية التي أدت لاتساع رقعة الحريق، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابها إن كانت بفعل فاعل، ومستبعداً أن تكون مقصودة، بحسب ما صرح لصحيفة "الوطن" السورية.

وأشار البرازي إلى أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وباقي وحدات الإطفاء تعمل حاليا على استكمال عمليات الإطفاء في المناطق الحراجية التي يصعب الوصول إليها نتيجة لصعوبة التضاريس وعدم تمكن وصول وحدات الإطفاء إلى مواقع النيران.

@rashidalmethen

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لمثل هذا الوقت من السنةبشكل غير طبيعي مع رياح شرقية حارة,حرائق بالجملة في غابات و جبال سوريا و لبنان منذ يومين

صورتين من ريف مدينة حمص و الثالثة من لبنان

الحرائق الى الان فجر 16/اكتوبر, بينما امطار رعدية غزيرة بدأت جنوب سوريا تتجه شمالا pic.twitter.com/TdtRD9YFU0 — Diab zaza (@ZazaLoran) October 14, 2019

وضرب حريق كبير مناطق في محافظة اللاذقية، في الوقت الذي صرح به المحافظ بأنه كان هناك معاناة في الوصول إلى المناطق التي نشبت فيها الحرائق بسبب صعوبة التضاريس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

حرائق هائلة في الساحل السوري ومقتل اثنين من "حراج #اللاذقية"https://t.co/d4MHTzv1oz

🔥 — nbnlebanon (@nbntweets) October 14, 2019

كما صرح محافظ مدينة طرطوس، بأنه قد "تم تسجيل 55 حريقا وتم التعامل معها بكل طاقاتنا.. الحرائق بعيدة عن المناطق السكنية وتعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على تطويقها وإخمادها".

وتم إرسال سيارات إطفاء وآليات من المحافظات الجنوبية للمساعدة بإخماد الحرائق الكبيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية.