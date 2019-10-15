الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات..فيديو

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

أبوظبي-سبوتنيك.هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار أبو ظبي الدولي قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليتم عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي.

ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات منفصلة مع آل نهيان، و سيطلعان على معرض للمشاريع الاستثمارية والاجتماع مع ممثلي أوساط الأعمال في البلدين. وستعقد معظم الفعاليات بعيدا عن كاميرات الإعلام.

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في 2007. وإجمالاً، التقى بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زيد آل نهيان 10 مرات، ويقومان عادة بإجراء محادثات هاتفية، وكانت آخر محادثة جرت في 10 يونيو/حزيران الماضي.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج. وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشان الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.