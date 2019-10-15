تركي آل الشيخ يتحدث عن قطريين في "موسم الرياض"

استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إنجازات "موسم الرياض"، آخر مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة لعام 2019.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غرد "آل الشيخ": "خلال 3 أيام فقط أكثر من 250 ألف زائر. 80% منهم سعوديين و10% خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم، و11 شخصا قطريا. بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس 17 أكتوبر".

#موسم_الرياض_بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.

٨٠٪ منهم سعوديين و١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.

بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر... 🇸🇦❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019

وأضاف: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98% وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي".

نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض ٤٠٪

أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.#موسم_الرياض_بالأرقام — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019

وتابع: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال.. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال".

حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال... وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال#موسم_الرياض_بالأرقام — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019

​كما كشف تركي آل الشيخ أن 7% من مبيعات "موسم الرياض" من الكويت، ليشكرهم بهذه المناسبة ويدعوهم من جديد للحضور في فعاليات الموسم بين أشقائهم في السعودية ودول الخليج.

السعودية | المستشار تركي آل الشيخ يعلن بأن مبيعات #موسم_الرياض_2019 كانت نسبة أهل الكويت منها بـ ٧٪ من مجمل المبيعات.



- ويدعوا أهل الكويت من جديد للحضور في فعاليات «موسم الرياض» بين أشقائهم في السعودية ودول الخليج 🇰🇼🇸🇦@Turki_alalshikh pic.twitter.com/k1QDQG7csD — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 14, 2019

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.