تركي آل الشيخ يتحدث عن قطريين في "موسم الرياض"

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غرد "آل الشيخ": "خلال 3 أيام فقط أكثر من 250 ألف زائر. 80% منهم سعوديين و10% خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم، و11 شخصا قطريا. بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس 17 أكتوبر".
#موسم_الرياض_بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019
٨٠٪ منهم سعوديين و١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.
بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر... 🇸🇦❤️🔥
وأضاف: "نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98% وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي".
نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض ٤٠٪— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019
أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.#موسم_الرياض_بالأرقام
وتابع: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال.. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال".
حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال... وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال#موسم_الرياض_بالأرقام— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2019
كما كشف تركي آل الشيخ أن 7% من مبيعات "موسم الرياض" من الكويت، ليشكرهم بهذه المناسبة ويدعوهم من جديد للحضور في فعاليات الموسم بين أشقائهم في السعودية ودول الخليج.
السعودية | المستشار تركي آل الشيخ يعلن بأن مبيعات #موسم_الرياض_2019 كانت نسبة أهل الكويت منها بـ ٧٪ من مجمل المبيعات.— مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 14, 2019
- ويدعوا أهل الكويت من جديد للحضور في فعاليات «موسم الرياض» بين أشقائهم في السعودية ودول الخليج 🇰🇼🇸🇦@Turki_alalshikh pic.twitter.com/k1QDQG7csD
وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.
ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.
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