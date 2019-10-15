أنباء عن زيارة سرية قام بها ابن زايد إلى إيران... وطهران تعلق

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على التقارير التي زعمت قيام الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران سرا.

وقال ظريف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان الإيراني " خانه ملت ": "لقد حققت في هذا الإدعاء وهذا غير صحيح".

من جانبه، رفض مصدر إيراني مطلع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العربیة بشأن زیارة مسؤول إماراتي إلی طهران خلال الـ48 الساعة الماضیة.

وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، نفی المصدر المطلع هذا الأمر، قائلا إنه "لم یجر أي زیارة من قبل المسؤولین الإماراتیین إلی إيران".

وتابع أنه "خلال الأسابیع الماضیة زار مسؤول إماراتي إيران مرتین بینما ما جاء مسؤول من الإمارات إلی طهران خلال الـ48 الساعة الماضیة".

وكان موقع "ميدل ايست آي"، زعم أن طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي للإمارات، شقيق ولي عهد أبو ظبي الأصغر، زار إيران سرا. وادعى الموقع، أن طحنون موجود هناك في مهمة سرية تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الخليجية.