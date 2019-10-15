شاب يرتدي زيا عسكريا ويطلق النار في مكة المكرمة... والشرطة تتحرك

وذكرت مصادر أن الشاب المقبوض عليه نشر عبر موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، فيديوهات تمس النظام العام والإخلال بالآداب العامة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
#عـاجـل بالصور.. شرطة مكة تسقط المسيء لـ«النظام العام»https://t.co/pnOWGCOZmq pic.twitter.com/fZLLu2F6ih— صحيفة عاجل (@ajlnews) October 15, 2019
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من بندقية.
كما يظهر الشاب في مقاطع أخرى عبر "سناب شات"، وهو يرتدي زيا عسكريا ويدّعي انتسابه للحرس الوطني، ويسخر من المنتسبين له.
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