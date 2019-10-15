النواب الأردني يبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الثنائي

أكد رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة، الدكتور نصار القيسي، عمق العلاقات التي تربط الأردن بتركيا، وضرورة تعزيزها بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

وأكد القيسي خلال لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدا برلمانيا تركيا يمثل جمعية الصداقة البرلمانية التركية – الأردنية، برئاسة النائب هوليا نرجيس وبحضور السفير التركي لدى المملكة مراد كاراغوز، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين عمان وأنقرة على مختلف الأصعدة البرلمانية والسياسية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية. وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد القيسي على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين تاريخية وممتدة ارست ثوابتها قيادتي البلدين فكانت أساسا للبناء عليها في مختلف المجالات والأصعدة.

وقال القيسي:

إن ما تمر به المنطقة من أزمات ومستجدات، يتطلب من الجميع العمل ضمن بوتقة واحدة تقوم على وحدة الصف والتشاور والتنسيق المستمر والحوار المشترك للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة ككل.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح القيسي أنها ستبقى القضية المركزية والأولى بالنسبة للأردن، مشددًا على أن القدس هي قضية العرب والمسلمين جميعاً فهي راسخة في وجدانهم.

وأكد رفض الأردن المطلق لأي مخطط يحاك بالظلام الدامس بهذا الشأن، فالقضية الفلسطينية ستبقى تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن وصولا للحق الفلسطيني المطلق.

وثمن القيسي، مواقف تركيا الداعمة للأردن والمؤكدة دوما على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبخصوص الأزمة السورية، حذر القيسي من التداعيات السلبية على وحدة سوريا، لافتًا إلى ضرورة دعوة الجميع لتعزيز مسألة التوافق ودعم كل المبادرات الهادفة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.

بدورها، أكدت نرجيس أن بلادها تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وأنها ستبقى داعمة للحق الفلسطيني حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة، داعية إلى ضرورة وحدة الصف الفلسطيني بوجه كل المخططات التي تحاك له.

وأعربت عن تثمينها للمواقف التي يضطلع بها الأردن تجاه قضايا المنطقة والعالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يحظى باحترام الجميع، وأن التنسيق والتعاون الذي يجمعه بالقيادة التركية مميز وقابل للبناء عليه بما يخدم المصالح العليا للبلدين.

كما أكدت نرجيس، أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة، مثمنة موقف عمان الداعم لأنقرة في محاربتها للجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنه لابد من تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين خاصة في المجال الأمني، ودعم الأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.