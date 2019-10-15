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16:59 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الشرقية، سلطنة عمان

    غدا "سقوط طائرة" على سواحل عمان!

    © Fotolia / Photopolitain
    العالم العربي
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    أعلنت شركة مطارات عمان عن اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ محاكاة لسقوط طائرة مدنية كتمرين طوارئ (دولفين 2019) قبالة شاطئ العذيبة، مقابل المطار.

    وبحسب الشركة، فإن هذا التمرين يرفع من قدرة كافة الجهات، حتى تقوم كل جهة بتنفيذ دورها في هذه النوعية من الحالات الطارئة، خصوصا أن مثل هذه الحالات تشهد حالات وفاة وغرق ومصابين، والتزاما منها بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في شرطة عُمان السلطانية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والمجموعة العمانية للطيران، والطيران العماني، والعمانية للمناولة الأرضية والموج مسقط وعمان للإبحار، وفق صحيفة "الشبيبة" العمانية.

    وستبدأ عمليات (دولفين 2019) في تمام الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً (18:00 - 09:00) من يوم الغد الأربعاء الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ستشهد المناطق المجاورة للمطار والشوارع المؤدية إليه من حيّ الموج إلى مركز المعارض، كثافة في حركة سيارات الإسعاف والطوارئ والطائرات العمودية.

    وقالت الشركة أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين للتأكد من عدم تأثر سير عمليات المطار وحركة المرور، منوهة "مطارات عُمان" للجمهور إلى ضرورة التعاون في فتح الطرق، لتسهيل عمليات الإنقاذ والبعد عن الطرقات والشوارع القريبة من منطقة التمرين.

    ويهدف تمرين «دولفين 2019» التدرب على أوجه التنسيق وتوحيد الجهود والعمل التكاملي المشترك والوقوف على مدى الاستجابة والفاعلية بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في التعامل مع الحوادث الطارئة والحالات الاستثنائية.

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    الكلمات الدلالية:
    الطوارئ, محاكاة, سقوط طائرة, استعدادات, سلطنة عمان
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