رئيس وزراء بريطانيا وأمين عام الناتو يعبران عن قلقهما البالغ من الوضع في سوريا

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عبر رئيس وزراء بريطانيا وأمين عام حلف الأطلسي عن قلقهما البالغ من الوضع في شمال سوريا خلال اجتماع في لندن.