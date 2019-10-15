بالفيديو... الإمارات تعلن تفاصيل "استراتيجية الفضاء 2030"

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030"، التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تهدف إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولي.

وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي ، "تهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية".

وتعمل الاستراتيجية على توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.

وتعمل أيضا على تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع.

وسيجري تحقيق هذه الأهداف، من خلال أكثر من 20 برنامجا شاملا و80 مبادرة.