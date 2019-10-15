بالفيديو... السيسي في زي طيار حربي داخل مروحية "التمساح"

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زي طيار حربي داخل مروحية "كا-52" (التمساح)، في إطار احتفال القوات المسلحة المصرية بذكرى نصر أكتوبر.

ونشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على فيسبوك شريط مصور بعنوان "نسور في السماء"،احتفالا بعيد القوات الجوية والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام.

وتحدث المقطع عن معركة المنصورة الجوية التي حققت فيها القوات الجوية المصرية انتصارا كبيرا على الطيران الإسرائيلي والذي وافق 14 أكتوبر 1973، مشددا على أنها واحدة من أهم المعارك الجوية في التاريخ العسكري الحديث.

وفي المقطع عرض المتحدث العسكري أبرز مقاتلات ومروحيات الجيش المصري، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر، ومنها ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري المخصص للطيارين وهو داخل مروحية "كا-52" "التمساح".

ودخلت مصر حرب أكتوبر بقوة جوية تتجاوز 620 طائرة حربية، كان أكثر من ثلثها الطائرة السوفيتية الأسطورية "ميغ 21"، التي يقول خبراء أنها يمكن أن تواصل القتال لقرن من الزمان بذات الكفاءة القتالية، التي عرفها العالم عن تلك الطائرة.

وكان عدد طائرات "ميغ 21"، الذي تملكه مصر في حرب أكتوبر نحو 220 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات نشرها موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.