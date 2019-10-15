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18:23 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الفنان المصري عادل إمام

    تساؤلات حول سر غياب عادل إمام عن تكريم تركي آل الشيخ

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
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    رغم أن الممثلة المصرية، لبلبة، أكدت مؤخرا أن صديقها الفنان عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة، وأنها تزوره بصفة يومية، إلا أن غيابه عن تكريمه في العاصمة السعودية الرياض أثار تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكان من المقرر أن يلقى عادل إمام تكريما من جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في حفل "Joy Awards"، الأحد الماضي، على هامش مؤتمر صناعة الترفيه في الرياض، إلا أنه لم يحضر دون توضيح السبب.

    وتساءل الإعلامي السعودي عبر حسابه على "تويتر": "شباب، عادل إمام جاي لموسم الرياض أو لا أحد شافه أو اعتذر".

    وكتب أحد المغردين على "تويتر": "شكرا على هذا الحفل الجميل بس كان ناقص فيه تكريم الزعيم عادل إمام كان ودنا يكون موجود".

    ​وقال مغرد آخر عن عادل إمام: "الفنان اللي جلب السعادة لجميع دول العالم وخاصة العربي والي يستحق التكريم هو الفنان الكبير عادل إمام غريبه ما كان ضمن الحضور أو التكريم حتى لو ما حضر بسبب ما".

    وكانت الممثلة المصرية لبلبة، أكدت استقرار حالة عادل إمام الصحية، نافية الشائعات التي لاحقته حول تدهورها في الفترة الأخيرة، قائلة: "عادل إمام بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما آجي مهرجان الإسكندرية على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

    وكان عادل إمام، عاد إلى تصوير مسلسل "فالنتينو" في أول سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد توقف نحو 3 أشهر.

    يشار إلى أن عادل إمام غاب في شهر فبراير/ شباط عن حضور توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تدعم القطاع الترفيهي في المملكة العربية السعودية، بإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

    لكن بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، زار رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عادل إمام في منزله، من أجل توقيع مذكرة تفاهم مع ممثل شركة "تروموشون ميديا برودكشن"، المخرج والمنتج رامي إمام، والتي تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للممثل الشهير، كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة، بحسب تقارير محلية.  

    وشارك تركي آل الشيخ وقتها صورة تجمعه بعادل إمام من داخل منزله، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

    ولم يكن إمام هو الوحيد الذي غاب عن تكريمه في الحفل، بل انضم إليه أيضا، الممثل الأمريكي، ويل سميث، والمطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، والممثل الأسترالي الحائز على جائزة أوسكار، راسل كرو.

    كما غابت عن تكريمها في حفل "Joy Awards"، الفنانة المصرية ومقدمة البرنامج التلفزيوني "صاحبة السعادة"، إسعاد يونس، والتي بررت غيابها بأنها فوجئت بتكريمها، ولم تصلها دعوة بشأن حضوره.

    وقالت تعليقا على مقطع مصور شاركته الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والذي يوضح غيابها لحظة تكريمها في الحفل: "والله لم أعلم شيء عن هذا التكريم، ولم تصلني اَي دعوة بهذا الشأن، ألف شكر وعذرا على هذا اللاظهور".

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    وفي المقابل، حضر نجوم عالميين حفل "Joy Awards"، وهم الممثل الأمريكي، جيسون موموا، ونجما أفلام الحركة جان كلود فان دام وجاكي شان، ونجم بوليوود الهندي شاروخان، وتلقوا تكريما عن مشوارهم الفني.

    ومن النجوم العرب الذين حرصوا على الحضور، المطرب السعودي محمد عبده، والمطرب المصري عمرو دياب، والفنان الكويتي سعد الفرج والفنان ناصر القصبي والفنانة الكويتية سعاد عبد الله.

    ومنتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

    وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

    ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.

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    هيئة الترفيه السعودية, هيئة الترفيه السعودي, الهيئة العامة للترفيه, عمرو دياب, ناصر القصبي, جاكي شان, السعودية, تكريم, جان كلود فان دام, تركي آل الشيخ, عادل إمام
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