أول حديث بالفيديو للرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عزله قبل 8 أعوام

نشرت قناة "أرشيف مبارك" على موقع "يوتيوب" فيديو للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يتحدث خلاله عن ذكرياته في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

ويعتبر حديث مبارك أول ظهور له بالفيديو منذ تنحيه عن الحكم في مصر بعد أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.