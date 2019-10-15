بالفيديو... السماء تتدخل لإطفاء الحرائق وإنقاذ لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "حدة الحرائق بدأت تتراجع مع بدء هطول أمطار متفرقة في البلاد".
واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.
ويعمل عناصر الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي على إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم.
الله يهونها عالعالم..#الدبية #المشرف #الشوف #الإقليم #حرائق #لبنان pic.twitter.com/AHHm1VnmX0— Halima Tabiaa (@Halima_Tabiaa) October 14, 2019
وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الحرائق التي يتعرض لها لبنان الآن "هي الأكبر والأخطر".
وقد افترش بعض المواطنين الطرقات والساحات العامة بعدما وصلت الحرائق إلى بيوتهم وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.
سبحان الله— عبدالحميد •⌣̊-̶̯͡•✾” (@bo_bader72) October 15, 2019
أمطار خير على لبنان
تساعد على إطفاء ما تبقى من الحرائق في دميت /الشوف#لبنان_تحترق #لبنان pic.twitter.com/KDLZDOmbG1
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ومشيرا إلى أن كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها.
وأدى تخطي درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في هذا الشهر والرياح السريعة إلى امتداد الحرائق حيث باتت تهدد المنازل في بعض المناطق.
بالفيديو ـ #أمطار غزيرة في #جنوب #لبنانhttps://t.co/IunvSenGsL#لبنان_يحترق #Pray_for_lebanon— nbnlebanon (@nbntweets) October 15, 2019
🇱🇧 pic.twitter.com/l9UPZyG3qf
واستعان لبنان بطائرات قبرصية لإطفاء الحرائق في منطقة المشرف، حيث طالت الحرائق منطقة الدامور، إضافة إلى بعض القرى في أقضية عكار وعاليه والمتن.
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