بالصور... الملك سلمان يستقبل عمران خان 

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ويستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/SNZKsteAvs#واس pic.twitter.com/U0zg6j66v4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 15, 2019

وحضر من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج، سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات، الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية، سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة، رجاء علي إعجاز.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد زار طهران، الأحد الماضي، والتقى الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ضمن جهود وساطته بين إيران والسعودية.

وكانت وكالة أنباء إيرانية ذكرت أن عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف. فيما، نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.