ظريف يعلق على زيارة عمران خان للسعودية والوساطة مع المملكة

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، للسعودية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وثمن ظريف جهود عمران خان الذي يقوم بوساطة بين السعودية وإيران، وهو ما نشره عبر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر".

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته، اليوم الثلاثاء:

نثمن جهود رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتحقيق السلام في الخليج.

يشار إلى أن عمران خان، وصل الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بعد يومين من زيارة مماثلة لطهران، في إطار وساطة يقودها بين المملكة وإيران، بطلب أمريكي، بحسب تقارير إعلامية.

Grateful to PM @ImranKhanPTI for his efforts toward peace in the #PersianGulf



Reiterating #HOPE (Hormuz Peace Endeavour) I again invite colleagues in the leaderships of other regional states to join Iran in forging a blueprint for peace, security, stability & prosperity. pic.twitter.com/mpGjCcbxZr — Javad Zarif (@JZarif) October 15, 2019

والتقى رئيس الوزراء الباكستاني، الأحد الماضي، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، الرئيس حسن روحاني، والمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، ضمن جهود وساطته بين البلدين.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني:

إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيحمل وجهات نظرنا إلى السعودية بعد زيارته الأخيرة إلى طهران، وهناك دول عدة من بينها العراق تسعى إلى حل القضايا في المنطقة.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال روحاني، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين "نحن نستطيع أن نعلن بقوة اليوم أن مؤامرات أمريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية في المنطقة التي دبرت لتوجيه ضربات جادة إلى البلاد، بلغت نهايتها اليوم، وقد أقر هؤلاء جميعا بأننا تمكنا بذكاء وصبر ومقاومة من الصمود وتجاوز الظروف الراهنة.

وكانت وكالة أنباء إيرانية ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف. فيما نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من رئيس الوزراء، عمران خان، الوساطة مع إيران.