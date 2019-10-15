وفاة آخر سفير لسوريا لدى الجامعة العربية

توفي آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما.

وتولى يوسف أحمد منصب سفير بلاده لدى القاهرة، ومندوبها في الجامعة العربية، منذ عام 2000 وحتى تاريخ تعليق عضوية دمشق لدى الجامعة عام 2011.

يتبع...