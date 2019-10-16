بالفيديو... نائب لبناني يثير حفيظة اللبنانيين بسبب تصريحه الطائفي

وقال النائب ماريو عون بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.
ماريو عون: "ليش الحرايق ما بطال غير مناطق مسيحية"— Fares Halabi | فارس الحلبي (@FaresHalabi) October 15, 2019
في اعطل من هالمستوى؟ في أقل من اخلاق هالحديث؟ في مسؤول بيحكي بهاللغة بهاللحظة بالذات؟ pic.twitter.com/lyCocj8slu
هذا التصريح، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنّوا هجومًا على النائب ماريو عون، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كلّ اللبنانيين من دون استثناء.
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