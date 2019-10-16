بالفيديو... نائب لبناني يثير حفيظة اللبنانيين بسبب تصريحه الطائفي

أثارت تصريحات النائب اللبناني، ماريو عون، عن تكتل التيار الوطني الحر، التابع لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حفيظة الكثير من اللبنانيين بعد تصريحاته الطائفية لقناة لبنانية بشأن الحرائق التي نشبت في لبنان.

وقال النائب ماريو عون بطرح علامات استفهام كبيرة تتعلق بالحرائق التي تندلع في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في مناطق تابعة لطائفة دون أخرى.

ماريو عون: "ليش الحرايق ما بطال غير مناطق مسيحية"

في اعطل من هالمستوى؟ في أقل من اخلاق هالحديث؟ في مسؤول بيحكي بهاللغة بهاللحظة بالذات؟ pic.twitter.com/lyCocj8slu — Fares Halabi | فارس الحلبي (@FaresHalabi) October 15, 2019

هذا التصريح، أثار غضب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنّوا هجومًا على النائب ماريو عون، وطريقة تعاطيه مع هذه "الكارثة" التي أبكت اليوم كلّ اللبنانيين من دون استثناء.