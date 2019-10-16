بالفيديو... مواطنون يطردون وزيرا لبنانيا من مركز مختص بمساعدة المنكوبين من الحرائق

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة طرد وزير المهجرين اللبناني، غسان عطالله، من غرفة عمليات أنشأه متطوعون لمساعدة عناصر الدفاع المدني على إخماد الحرائق في منطقة جبل لبنان.

وبالتفاصيل، حسبما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فقد اعترض الناشطون على قدوم الوزير إلى مطعم "الجسر" الواقع في منطقة الدامور، مساءا بعد يوم عمل طويل وهتفوا برحيله فورا، ما سبب حالة من الهرج والمرج بين مرافقي الوزير الذين عمدوا إلى سحب السلاح داخل القاعة وقاموا بالاعتداء بالضرب على بعض الحاضرين قبل مغادرة الوزير المكان من باب خلفي".

ومن جهته استنكر الوزير اللبناني الإشكال الذي حصل معه في الدامور، وأكد أن الهدف من زيارته إلى هناك هو للثناء على أداء وعمل المتطوعين لا سيما في ظل هذه الكارثة التي ألمت بالمنطقة.

ويشهد لبنان حرائق كبيرة امتدت على مساحات واسعة من الأراضي في جبل لبنان والتي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.