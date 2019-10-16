روحاني يفجر مفاجأة ويكشف دولتين وراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن سيتم تجاوزها، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي جاء بعد ضغوط من السعودية وإسرائيل.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال مراسم افتتاح الجامعات ومراكز التعليم العالي للعام الجديد : "القرار 2231 الوحيد الذي تم فيه التأكيد على حق إيران باستخدام التقنية النووية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية خرجت من الاتفاق النووي بضغط من السعودية والكيان الإسرائيلي".

وتابع: "نمر بظروف اقتصادية صعبة لكننا سوف نعبرها ونحن متقدمون رغم كل الضغوط".

وأضاف روحاني بقوله: "لقد وقفنا أمامهم لحماية برنامجنا من التقنية النووية وربحنا 3 قضايا رفعناها ضد أمريكا في محكمة لاهاي. تقدمنا في العديد من المجالات رغم كل الضغوط ومنها الدفاعات الجوية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.