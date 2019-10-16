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14:16 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الوضع في منبج بعد دخول الجيش السوري، سوريا 16 أكتوبر 2019

    الجيش السوري يدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
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    دخلت طلائع الجيش السوري، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات، وثبتت بعض نقاط المراقبة في المدينة.

    الرقة - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "طلائع الجيش السوري تدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات وتثبت بعض نقاط المراقبة في المدينة".

    وفي وقت سابق، نشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة.

    وشوهدت ضمنها دبابات "تي-62إم" المزودة بما يسمى بـ"حواجب إيلييتش" (نسبة إلى الزعيم السوفيتي ليونيد إيلييتش بريجنيف) التي تمثل حماية إضافية وتحصّن أبراج الدبابات ضد الإصابة بالصواريخ.

    دخلت طلائع الجيش السوري، في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، إلى مدينة الطبقة ووصلت إلى محيط مطار الطبقة العسكري الذي تسيطر عليه "وحدات الحماية الكردية" بريف الرقة الجنوبي.

    وأكد مراسل "سبوتنيك" في الرقة أن وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في محيط المطار بعدما قطعت، في وقت سابق من مساء أمس، معبر (الطبقة)، الذي تسيطر عليه "وحدات الحماية الكردية" على طريق (حلب الطبقة) إلى الجنوب الشرقي من الطبقة بنحو 16 كيلومترا.

    وبدأت تركيا، يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
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