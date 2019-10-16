بالفيديو... كيف لفتت السعودية أنظار العالم

انطلق مؤتمر صناعة الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد الماضي، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر/ تشرين، والذي حظي باهتمام عالمي كبير ومشاركة ضخمة من النجوم العالميين.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعوية، أن المملكة بهذا المؤتمر تنطلق بقوة نحو تحويل قطاع الترفيه إلى صناعة محترفة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونقلت الصحيفة عن مراقبون قولهم إن "مشاركة عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبريات مدن الترفيه في العالم في المؤتمر، تؤكد إيمانهم القوي بأهمية مكانة المملكة كوجهة صاعدة وقادمة بقوة للترفيه في المنطقة".

جاكي شان وفاندام وشاروخان وجيسون ماموا في مؤتمر صناعة الترفيه من فاعليات موسم الرياض@Turki_alalshikh pic.twitter.com/htzPS6T09w — Screen Mix (@ScreenMix) October 13, 2019

​وأشار المراقبون إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة منتدى صناعة الترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030، وخلق فرص وظيفية مستدامة تصل إلى 250 ألف وظيفة في غضون السنوات المقبلة.

#حفل_توزيع_جوائز_صناع_الترفيه

حضور ومشاركة النجوم العالميين والعرب في مؤتمر صناعة الترفية ، يعد فشل واضح من الي حاولوا تشويه وتخريب صورة المملكة امام العالم ..

المملكة قوة صاعدة في الترفية .. pic.twitter.com/QJBrY9AoZB — سليمان السبر (@sulaiman_saber1) October 15, 2019

وأضافوا أن مشاركة النجوم العالميين والعرب في مؤتمر صناعة الترفيه، يؤكد فشل كل محاولات تشويه صورة المملكة في الخارج، وقناعة النجوم بأهمية المملكة كقوة صاعدة في قطاع الترفيه والإنتاج السينمائي.

الحاج جاكي شان في السعودية pic.twitter.com/NihBzKV6oR — Ashraf bethoven (@AshrafBethoven) October 15, 2019

وأوضحوا أن "هناك اهتمام عالمي واسع حظي به مؤتمر صناعة الترفيه، لما يشكله من تجمع مهني تستعرض فيه أبرز التجارب العالمية في هذا القطاع الواعد الذي تراهن المملكة أن يكون محط أنظار المستثمرين من كافة دول العالم".

وجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناّع البهجة، وعدد من النجوم العالميين منهم "شاروخان، جاكي شان، فاندام، وغيرهم".