Widgets Magazine
تسجيل
15:52 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    العشائر السورية تدعو لتمكينها من مقاومة الاحتلالين الأمريكي والتركي

    العشائر العربية بالحسكة: بقيادة الرئيس الأسد ندعم مبادرات التصدي للمخططات المعادية

    © Sputnik . Lama Kayali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أكد رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر السورية بمحافظة الحسكة الشيخ ميزر المسلط ، دعم العشائر العربية في الحسكة لكل المبادرات الوطنية الرامية لوحدة الصف وتوجيه البوصلة الوطنية باتجاه مواجهة الأعداء والمخططات التي تحاك ضد سوريا.

    وأكد الشيخ المسلط في تصريح لـ "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة على عمق الأخوة بين مكونات الجزيرة السورية، من خلال وحدة المصير والموقف والتراب، وذلك لبلوغ الهدف الأهم هو القضاء على الإرهاب وداعميه، ومواجهة الأحلام الانفصالية التي زرعها البعض في الرؤوس الحامية من أصحاب المخططات الرامية لتقسيم سوريا.

    الشرطة السورية في الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    بالتزامن مع العملية التركية... المئات من أبناء العشائر ينضمون للشرطة السورية في الحسكة (صور)

    وأشار الشيخ المسلط إلى أنه من خلال رفضنا السابق لجميع مخططات ما يسمى الفيدرالية والانفصال واللامركزية، فإننا بقيادة وتوجيهات الرئيس بشار الأسد، ندعم كل المبادرات الوطنية الرامية لوحدة الصف وتوجيه البوصلة الوطنية باتجاه مواجهة الأعداء والمخططات التي تحاك ضد وطننا سوريا.

    وكانت جميع القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية ( البكارة والجبور والعكيدات والدليم والنعيم ) إضافة إلى شخصيات وطنية وأحزاب كردية وتجمعات ثقافية ، أصدرت بيانات أيدت فيها الاتفاق الذي توصلت إليه الدولة السورية مع قيادة "الوحدات الكردية" برعاية وضمانات روسية، والذي اعتبر برأيهم اتفاقاً وطنياً لحقن الدماء والانطلاق بمرحلة جديدة هدفها توحيد الأراضي ودحر العدوان التركي.

    كما دعت القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية أبنائها للالتحاق الفوري بصفوف الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ومؤازرة تقدم الجيش في المناطق الشمالية والحدودية من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

    وكان مجلس شيوخ ووجهاء العشائر السورية بمحافظة الحسكة بارك التلاقي بين الجيش العربي السوري و" الوحدات الكردية " في مواجهة " الاحتلال العثماني " من خلال التوصل لاتفاق مشترك بين الطرفين أفضى بانتشار الجيش السوري في مناطق الشمال.

    وأضاف المجلس في بيان له الاثنين الماضي أنه "أخيراً حدث ما كنا ندعو إليه في توحيد الصف والبندقية، من خلال القرار التاريخي للقيادة السورية بتوجيه الجيش العربي السوري إلى الشمال والشمال الشرقي من سوريا للدفاع عن وحدة وسيادة وتراب سوريا من المالكية إلى عفرين".

    وتابع بيان المجلس (وها هي "قسد" تصحوا بعد أن كبلتها الولايات المتحدة الأمريكية بالوعود وتحالفت مع تركيا لذبح أبناء الجزيرة السورية وزرع الإرهابيين في أرضها الطاهرة على جماجم أطفالنا وأشلاء شبابنا).

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسية أليونا كوستورنايا خلال أدائها برنامجها الفني الحر للتزلج على الجليد في بطولة فينلانديا تروفي 2019 في مدينة إسبو، فنلندا
    سطوع نجمة روسية جديدة في التزلج على الجليد
    مرشحة للرئاسة تتهم السلطات الأمريكية باستخدام القاعدة في الحرب ضد الأسد
    مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" في الحرب ضد الأسد
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك