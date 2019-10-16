لماذا تحتاج الإمارات مركزا غذائيا مشابها لما تمتلكه موسكو؟

أعلنت وزيرة الأمن الغذائي في الإمارات، مريم المهيري، اليوم الأربعاء، أن الإمارات العربية المتحدة تناقش مع الجانب الروسي إنشاء مركز غذائي في البلاد مشابه لمدينة موسكو للأغذية "فود سيتي".

وصرح دكتور في الاقتصاد، ليونيد خولود، الرئيس السابق للقسم الزراعي في حكومة الاتحاد الروسي، لوكالة "سبوتنيك" عن ماهية المركز الغذائي وما الذي يجعله مثيرا للاهتمام، ولماذا تحتاج الإمارات إلى بناء نظير له.

ما هو المركز الغذائي؟

وفقا للخبير ليونيد، فإن المركز الغذائي هو نموذج أكثر تعقيدا من السوق الكبير. مضيفا أن المركز الغذائي هو تسمية جميلة لمركز كبير لتوزيع المواد الغذائية بالجملة، أو ببساطة عبارة عن سوق لبيع المواد الغذائية.

وأضاف أنه مساحة كبيرة تمتلك الكثير من الأجنحة تضم الصيدليات ومنافذ بيع الأغذية، ويضم الكثير من البائعين الذي يبيعون مختلف البضائع بكميات وأشكال مختلفة.

ما هو الشيئ الذي جذب اهتمام وزيرة الأمن الغذائي الإماراتية في مركز "فود سيتي" الروسي؟

قالت الوزيرة الإماراتية لوكالة "سبوتنيك": لقد تمكنت من زيارة "فود سيتي" في موسكو هذا مثال رائع على كيفية جمع المنتجات من جميع أنحاء البلاد وإنشاء مركز للتسليم.

ويعتقد ليونيد أن طريقة عمل المركز هي ما نالت إعجاب الوزيرة، وذلك كون "فود سيتي" مثال ناجح للغاية لتوزيع المنتجات. حيث تأتي الكثير من الشاحنات إلى هنا من جميع الأماكن التي يمكن الوصول إليها بوسائل النقل في روسيا محملة بالمنتجات. كما يتم عرض مختلف هذه المنتجات وهناك تنافسية ضخمة.

وأضاف: يمكن للأشخاص القدوم إلى المركز وشراء ما يحتاجون من المنتجات بالجملة أو بالقطعة الواحدة. مشيرا إلى أنه من المربح للغاية شراء السلع في هذا المكان حيث تتواجد التنافسية والشفافية في البيع.

المركز الغذائي حلا رائعا للإمارات

وعلق الخبير على قرارا الجانب الإماراتي ببناء مركز غذائي مماثل لـ"فود سيتي"، قائلا: "من الجيد أن الإمارات ترغب في إنشاء مركز مماثل لتوزيع المنتجات"، مضيفا أن البلد (الإمارات)، مع الأخذ في الاعتبار تدفق السياح، يستهلك كمية كبيرة من الطعام. والإمارات لديها قدرات غذائية متواضعة للغاية. وسيكون فعالا للغاية بناء مراكز مشابهة بالقرب من الموانئ التي سوف تستورد مختلف المنتجات والسلع.